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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
спорт ;
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Новости
26.01.2018 10:17 Мск (12:17 Екб)
экономика | В России
В России майнеров будут вычислять по счетам за электричество
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Майнинг ферма (2017) | Фото: mining-bitcoin.ru

Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило концепцию регулирования майнинга -предпринимательской деятельности, связанной с созданием криптовалюты.
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Как пишут "Ведомости" со ссылкой на документ, майнеров в России власти будут выявлять по количеству потребляемой электроэнергии и по объемам использованного интернет-трафика. По мнению авторов концепции, это позволит соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое необходимо задекларировать на криптобирже. Для майнеров будут предусмотрены специальные квоты и тарифы на электроэнергию.

В концепции говорится, что майнеры два года будут освобождены от уплаты налогов. После этого они должны будут вести бухгалтерский учет. Если майнингом занимается юридическое лицо, то после налоговых каникул ему придется платить налог на прибыль, НДС - не придется; какой налог предусмотрен для частных майнеров, в концепции не уточняется.

Документ пока не приняли - до 1 февраля его доработают и передадут в правительство.

Как рассказал собеседник издания в крупной энергокомпании, у майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, вычислить их несложно - достаточно проанализировать профиль потребления электричества. При этом интернет-омбудсмен и владелец компании Radius Group Дмитрий Мариничев считает, что найти майнера среди дата-центров почти невозможно, нужно приходить в каждый из них и проверять, нет ли соответствующего оборудования.

Накануне в Госдуму был внесен проект закона, который закрепляет крипторубль в качестве средства платежа на территории России. В тексте законопроекта говорится, что крипторубль будет защищен с помощью криптографических методов. Кроме того, этот цифровой финансовый актив будет использоваться участниками распределенного реестра цифровых транзакций.

Другие новости по темам: майнинг, минкомсвязь
26.01.2018 10:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:17 Екб


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В России майнеров будут вычислять по счетам за электричество
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