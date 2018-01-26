В России майнеров будут вычислять по счетам за электричество

Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило концепцию регулирования майнинга -предпринимательской деятельности, связанной с созданием криптовалюты.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на документ, майнеров в России власти будут выявлять по количеству потребляемой электроэнергии и по объемам использованного интернет-трафика. По мнению авторов концепции, это позволит соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое необходимо задекларировать на криптобирже. Для майнеров будут предусмотрены специальные квоты и тарифы на электроэнергию.

В концепции говорится, что майнеры два года будут освобождены от уплаты налогов. После этого они должны будут вести бухгалтерский учет. Если майнингом занимается юридическое лицо, то после налоговых каникул ему придется платить налог на прибыль, НДС - не придется; какой налог предусмотрен для частных майнеров, в концепции не уточняется.

Документ пока не приняли - до 1 февраля его доработают и передадут в правительство.

Как рассказал собеседник издания в крупной энергокомпании, у майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, вычислить их несложно - достаточно проанализировать профиль потребления электричества. При этом интернет-омбудсмен и владелец компании Radius Group Дмитрий Мариничев считает, что найти майнера среди дата-центров почти невозможно, нужно приходить в каждый из них и проверять, нет ли соответствующего оборудования.

Накануне в Госдуму был внесен проект закона, который закрепляет крипторубль в качестве средства платежа на территории России. В тексте законопроекта говорится, что крипторубль будет защищен с помощью криптографических методов. Кроме того, этот цифровой финансовый актив будет использоваться участниками распределенного реестра цифровых транзакций.