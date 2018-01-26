Активисту "Стоп-ГОК" Ассатулину пока не предъявлено окончательное обвинение

В Челябинске продолжается расследование уголовного дела в отношении активиста "Стоп-ГОК" Гамиля Ассатулина.

Как сообщил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев, окончательно обвинение, в виде обвинительного заключение, в настоящее время ему не предъявлено.

"Проводятся следственные действия", - прокомментировал Сергеев.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел в ночь на 11 сентября прошлого года. При попытке совершения поджога имущества, принадлежащего АО "Томинский ГОК", был задержан житель Челябинска Гамиль Ассатулин. Его обвиняют в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти.