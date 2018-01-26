Главный полицейский Южного Урала подтвердил проведение следственных действий в компании "Южуралзолото"

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев подтвердил проведение следственных действий в компании "Южуралзолото", передает корреспондент Накануне.RU.

Сергеев отметил, что следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, связанного с сокрытием доходов от налогообложения одной из структурных компаний.

Стоит отметить, что уголовное дело возбуждено в Москве.

"Есть определенные претензии по ненадлежащему исполнению обязанностей налогового агента. Соответствующие следственные действия по выемки документов, по опросу ряда должностных лиц в одном из предприятий группы компаний "Южуралзолото" были проведены сотрудниками экономической безопасности по противодействию коррупции при нашем содействии и поддержки", - сообщил он.