"Спасаясь от затопления были вынуждены черпать ведрами фекалии и выносить их на улицу", - на Среднем Урале коммунальное ЧП

В Первоуральске произошло коммунальное ЧП. По сообщениям местных жителей, из-за засора канализации горожане вынуждены "черпать ведрами фекалии и выносить их на улицу". Информация об аварии появилась в группе "Инцидент.Первоуральск" в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил местный житель по имени Александр, авария произошла по адресу улица Гагарина, 32 "а".

"Произошло засорение канализации и жители первых этажей, спасаясь от затопления отходами канализации, были вынуждены черпать ведрами фекалии и выносить их на улицу. Это уже продолжается целые сутки. Жителям этого дома говорят, как бригада освободится, так и приедет", - сообщил он.

Между тем, по официальной информации, на место было направлена аварийная бригада.