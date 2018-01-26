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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
спорт ;
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Медицинский "Ельцин-центр": в "мемориале" экс-президента открывают банк спермы
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&quot;Ельцин-центр&quot;, открытие выставки, &quot;Август 91-го. Люди на площади&quot;, Ельцин (2016) | Фото: Накануне.RU

С 1 февраля в екатеринбургском "Ельцин-центре" начинает работу Клинический институт репродуктивной медицины (КИРМ).
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра, институт займет более тысячи кв.м в южном крыле: там расположатся регистратура, дневной стационар на семь коек, работающий в три смены, консультативные кабинеты врачей акушеров-гинекологов и "узких" специалистов, а также различные лаборатории, операционные, УЗИ-кабинеты, процедурные и банк спермы.

Планируется, что врачи будут проводить консультации по вопросам бесплодия. Также среди услуг - прегравидарная подготовка, ЭКО, ИКСИ (оплодотворение единственным сперматозоидом), донация половых клеток и эмбрионов, суррогатное материнство, ПГД (предимплантационная диагностика), криоконсервация гамет и эмбрионов, ведение беременных, в том числе после ЭКО, и другие.

1 февраля в "Ельцин-центре" пройдет международная конференция "Ветер перемен: репродуктивные чтения".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в "Ельцин-центре" уже открылись: магазины, продуктовый супермаркет "Перекресток", отель, ресторан и клуб. А не столь давно в "мемориале" экс-президента появился салон красоты с баней.

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26.01.2018 10:10 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:10 Екб


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Медицинский "Ельцин-центр": в "мемориале" экс-президента открывают банк спермы
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