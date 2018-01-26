Медицинский "Ельцин-центр": в "мемориале" экс-президента открывают банк спермы

С 1 февраля в екатеринбургском "Ельцин-центре" начинает работу Клинический институт репродуктивной медицины (КИРМ).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра, институт займет более тысячи кв.м в южном крыле: там расположатся регистратура, дневной стационар на семь коек, работающий в три смены, консультативные кабинеты врачей акушеров-гинекологов и "узких" специалистов, а также различные лаборатории, операционные, УЗИ-кабинеты, процедурные и банк спермы.

Планируется, что врачи будут проводить консультации по вопросам бесплодия. Также среди услуг - прегравидарная подготовка, ЭКО, ИКСИ (оплодотворение единственным сперматозоидом), донация половых клеток и эмбрионов, суррогатное материнство, ПГД (предимплантационная диагностика), криоконсервация гамет и эмбрионов, ведение беременных, в том числе после ЭКО, и другие.

1 февраля в "Ельцин-центре" пройдет международная конференция "Ветер перемен: репродуктивные чтения".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в "Ельцин-центре" уже открылись: магазины, продуктовый супермаркет "Перекресток", отель, ресторан и клуб. А не столь давно в "мемориале" экс-президента появился салон красоты с баней.