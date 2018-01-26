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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
спорт ;
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Новый министр экономики Свердловской области - оправданный по делу о растрате директор "Водоканала" Ковальчик
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Куйвашев, Ковальчик (2018) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение о назначении на пост министра экономики и территориального развития Свердловской области Александра Ковальчика, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

Напомним, конкурс на замещение должностей министра экономики и министра инвестиций Свердловской области был инициирован Евгением Куйвашевым в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.

Лидерами рейтинга кандидатов на пост министра экономики стали заместитель директора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семен Власов и генеральный директор МУП "Водоканал" Александр Ковальчик. Первый по результатам тестирования набрал 90 баллов, по итогам презентации – 507 баллов. Второй кандидат – 87,5 баллов и 616 баллов соответственно.

Александр Ковальчик поблагодарил главу региона за оказанное доверие.

Куйвашев, Ковальчик(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

"Вам необходимо обратить особое внимание на подготовку и реализацию стратегии развития Свердловской области и стратегий муниципальных образований. Развивать производственную кооперацию, определять точки роста по каждому муниципалитету, чтобы наш регион развивался сбалансировано. Нужно привлекать в работу по выпуску окончательного продукта крупных предприятий малый и средний бизнес. Необходимо требовать от наших муниципалитетов привлекать малый и средний бизнес к участию в контрактах, к выполнению муниципальных услуг. Также в числе ваших задач – взаимодействие с большим международным сообществом", – сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, в 2015 году Ленинский райсуд вынес оправдательный приговор Александру Ковальчику ввиду "отсутствия состава преступления". Ковальчика обвиняли по статьям "Злоупотребление полномочиями" и "Растрата". Ущерб от действий гендиректора МУП "Водоканал" оценивали в 21 млн руб. В ходе судебного процесса гособвинение запросило для Ковальчика условное наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере 200 тыс.руб.

Другие новости по темам: Куйвашев, министр экономики, Ковальчик, Водоканал, Свердловская область
26.01.2018 09:57 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:57 Екб


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Новый министр экономики Свердловской области - оправданный по делу о растрате директор "Водоканала" Ковальчик
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