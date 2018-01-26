Новый министр экономики Свердловской области - оправданный по делу о растрате директор "Водоканала" Ковальчик

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение о назначении на пост министра экономики и территориального развития Свердловской области Александра Ковальчика, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

Напомним, конкурс на замещение должностей министра экономики и министра инвестиций Свердловской области был инициирован Евгением Куйвашевым в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.

Лидерами рейтинга кандидатов на пост министра экономики стали заместитель директора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семен Власов и генеральный директор МУП "Водоканал" Александр Ковальчик. Первый по результатам тестирования набрал 90 баллов, по итогам презентации – 507 баллов. Второй кандидат – 87,5 баллов и 616 баллов соответственно.

Александр Ковальчик поблагодарил главу региона за оказанное доверие.

"Вам необходимо обратить особое внимание на подготовку и реализацию стратегии развития Свердловской области и стратегий муниципальных образований. Развивать производственную кооперацию, определять точки роста по каждому муниципалитету, чтобы наш регион развивался сбалансировано. Нужно привлекать в работу по выпуску окончательного продукта крупных предприятий малый и средний бизнес. Необходимо требовать от наших муниципалитетов привлекать малый и средний бизнес к участию в контрактах, к выполнению муниципальных услуг. Также в числе ваших задач – взаимодействие с большим международным сообществом", – сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, в 2015 году Ленинский райсуд вынес оправдательный приговор Александру Ковальчику ввиду "отсутствия состава преступления". Ковальчика обвиняли по статьям "Злоупотребление полномочиями" и "Растрата". Ущерб от действий гендиректора МУП "Водоканал" оценивали в 21 млн руб. В ходе судебного процесса гособвинение запросило для Ковальчика условное наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере 200 тыс.руб.