"НПО автоматики" через суд взыскивает с бывшего директора, возглавлявшего предприятие почти 20 лет, 2,6 млн рублей

в этот день
26.01.18
14:50
В Екб.16:50
На железной дороге в Кузбассе образовалась пробка из "брошенных" поездов
Ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом
Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев
Главное
В Петербурге финнам продадут объект культурного наследия в 4,5 тыс. "квадратов"

Тема дня
"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
спорт ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу
Деньги есть? На увеличение зарплат российских бюджетников выделено 14,5 млрд рублей
Правительство США приостановило работу: причиной стало отсутствие финансирования
Лавров: Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений, хотя Киев абсолютно не договороспособен
ВСУ обстреляли ремонтную бригаду, которая восстанавливала мобильную связь в Донбассе
"Запретить уничтожать культурное наследие Екатеринбурга": создана петиция против сноса телебашни
Греф рассказал Медведеву, что плохого в снижении процентных ставок по кредитам
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 893

"НПО автоматики" через суд взыскивает с бывшего директора, возглавлявшего предприятие почти 20 лет, 2,6 млн рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

АО "Научно-производственное объединение автоматики им. Семихатова" через суд пытается взыскать с экс-генерального директора, а ныне советника главы НПО Леонида Шалимова более 2,6 млн руб. Соответствующий иск появился в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации суда, иск был подан "НПО автоматики" 15 января, а уже 22 был принят к производству. Сумма исковых требования - более 2,6 млн руб. Причины взыскания такого долга не уточняются.

Заседание суда по иску назначено на 6 марта.

Напомним, в мае 2016 года гендиректор екатеринбургского предприятия "НПО автоматики" Леонид Шалимов ушел в отставку после того, как были названы причины срыва пуска ракеты-носителя "Союз 2.1а" на космодроме Восточный 27 апреля. Предприятие, которым руководил Шалимов, изготовило кабель не по конструкторской документации. Несколько дней на предприятии работала спецкомиссия, созданная вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Ранее президент Владимир Путин заявил о неполном служебном соответствии директора, Шалимова отстранили от работы.

Леонид Шалимов — кавалер ордена "Знак Почета", Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, почетный гражданин Екатеринбурга, академик международной Академии навигации, автор более ста научных трудов. Под началом Шалимова был разработан ряд образцов баллистического оружия, которое находится на вооружении страны. "НПО автоматики" под его руководством участвовало в программах Роскосмоса. При участии Шалимова на "НПО автоматики" был создан технопарк "Приборостроение", которое выпускает оборудование для всех сфер жизни.

Отметим, что свой трудовой путь в "НПО автоматики" Леонид Шалимов начал в 1970-м году с должности инженера, спустя четыре года он был назначен заместителем секретаря комитета ВЛКСМ "НИИ автоматики", в тот же год стал старшим инженером и прошел путь до начальника лаборатории "НИИ автоматики". В 1989 году Леонид Шалимов назначен председателем профкома "НПО автоматики" профсоюза работников общего машиностроения СССР, а в 1992 году - директором филиала "НПО автоматики" "Автоматика ЦМ", однако в этой должности проработал не больше года. Уже в 1992 году Шалимов занял пост заместителя генерального директора "НПО автоматики" по экономике и управлению, а спустя четыре года был назначен временно исполняющим обязанности генерального директора "НПО автоматики". В должности гендиректора предприятия Леонид Шалимов проработал почти 20 лет - с 1997 по 2016 год.

Другие новости по темам: НПО Автоматики, Леонид Шалимов, суд, арбитраж
26.01.2018 09:50 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:50 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"НПО автоматики" через суд взыскивает с бывшего директора, возглавлявшего предприятие почти 20 лет, 2,6 млн рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+