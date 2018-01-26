"НПО автоматики" через суд взыскивает с бывшего директора, возглавлявшего предприятие почти 20 лет, 2,6 млн рублей

АО "Научно-производственное объединение автоматики им. Семихатова" через суд пытается взыскать с экс-генерального директора, а ныне советника главы НПО Леонида Шалимова более 2,6 млн руб. Соответствующий иск появился в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации суда, иск был подан "НПО автоматики" 15 января, а уже 22 был принят к производству. Сумма исковых требования - более 2,6 млн руб. Причины взыскания такого долга не уточняются.

Заседание суда по иску назначено на 6 марта.

Напомним, в мае 2016 года гендиректор екатеринбургского предприятия "НПО автоматики" Леонид Шалимов ушел в отставку после того, как были названы причины срыва пуска ракеты-носителя "Союз 2.1а" на космодроме Восточный 27 апреля. Предприятие, которым руководил Шалимов, изготовило кабель не по конструкторской документации. Несколько дней на предприятии работала спецкомиссия, созданная вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Ранее президент Владимир Путин заявил о неполном служебном соответствии директора, Шалимова отстранили от работы.

Леонид Шалимов — кавалер ордена "Знак Почета", Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, почетный гражданин Екатеринбурга, академик международной Академии навигации, автор более ста научных трудов. Под началом Шалимова был разработан ряд образцов баллистического оружия, которое находится на вооружении страны. "НПО автоматики" под его руководством участвовало в программах Роскосмоса. При участии Шалимова на "НПО автоматики" был создан технопарк "Приборостроение", которое выпускает оборудование для всех сфер жизни.

Отметим, что свой трудовой путь в "НПО автоматики" Леонид Шалимов начал в 1970-м году с должности инженера, спустя четыре года он был назначен заместителем секретаря комитета ВЛКСМ "НИИ автоматики", в тот же год стал старшим инженером и прошел путь до начальника лаборатории "НИИ автоматики". В 1989 году Леонид Шалимов назначен председателем профкома "НПО автоматики" профсоюза работников общего машиностроения СССР, а в 1992 году - директором филиала "НПО автоматики" "Автоматика ЦМ", однако в этой должности проработал не больше года. Уже в 1992 году Шалимов занял пост заместителя генерального директора "НПО автоматики" по экономике и управлению, а спустя четыре года был назначен временно исполняющим обязанности генерального директора "НПО автоматики". В должности гендиректора предприятия Леонид Шалимов проработал почти 20 лет - с 1997 по 2016 год.