В Госдуму внесен законопроект о создании крипторубля

В Госдуму внесен проект федерального закона "О системе распределенного национального майнинга". Он регулирует процесс использования вычислительных мощностей для майнинга и вводит понятие крипторубля, передает корреспондент Накануне.RU.

Автором законопроекта выступил депутат от фракции КПРФ Ризван Курбанов. В проекте он определяет крипторубль, как "цифровой финансовый актив" и узаконивает его использование: "Данный цифровой финансовый актив является законным средством платежа, обращается и повсеместно используется, и принимается в качестве средства обмена в РФ". Майнинг назван предпринимательской деятельностью.

"В связи с тем, что используемые в настоящий момент цифровые финансовые активы не находятся под государственным контролем и фактически могут быть использованы для ведения противоправной деятельности и спонсирования террористических организаций, необходимо ввести в оборот цифровой финансовый актив, полностью подконтрольный государственным органам РФ, и который может быть использован для ведения хозяйственной деятельности между субъектами делового оборота (физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами) на территории РФ", - объясняет свою инициативу автор.

В системе национального майнинга, согласно проекту, участвуют уполномоченный банк и оператор обмена цифровых финансовых активов. Оператор проводит сделки по обмену одних цифровых или финансовых активов на другие, банк - осуществляет переводы.

Криптовалюты теряют анонимность - все владельцы должны быть зарегистрированы в распределительном реестре цифровых транзакций. "Регистрация пользователей без осуществления идентификации и аутентификации не допускается", - говорится в проекте.

При этом гарантирована неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни пользователя без его согласия.

Курбанов считает, что "крипторубль" будет способом расчетов по договорам государственных компаний, государственных корпораций, крупных финансовых структур.

Как сообщало Накануне.RU, проект закона "О цифровых финансовых активах" предусматривает обмен криптовалюты на рубли или иностранную валюту. Минфин и Центробанк имеют разногласия по документу.