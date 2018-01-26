У сирийских боевиков в районе Эт-Танфа обнаружили европейское вооружение

Правительственная армия Сирии обнаружила у уничтоженных боевиков в районе Эт-Танфа современную аппаратуру РЭБ (радиоэлектронной борьбы) европейского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский центр по примирению враждующих сторон.

Системы РЭБ являются высокотехнологичным оборудованием, для производства которого необходимы развитые научная и техническая база. Они предназначены как для радиоэлектронной разведки, так и для борьбы с электронными системами вооружения противника и защиты от них.

Накануне сирийские военные во время патрулирования наткнулись на колонну из трех джипов, оснащенных тяжелыми пулеметами. Два автомобиля и пятеро боевиков уничтожили, одной машине удалось скрыться.

Помимо европейской техники, в джипах обнаружили большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и экстремистской литературу.

Также там лежали флаги и эмблемы группировки "Силы шахида Ахмада Аль-Абду", "боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у Эт-Танфа под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими "Новой сирийской армии", говорится в заявлении.

В конце декабря начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил что американские военные обучают боевиков на базе в Эт-Танфе. "По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся. Это фактически - ИГ.* Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название - "Новая сирийская армия" и другие", задачей которых является дестабилизация обстановки в регионе", - отметил он.

*Запрещенная в России террористическая организация