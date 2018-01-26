Вартовчанин потерял 29 тысяч при попытке купить видеокарты

Югорчанин потерял свои деньги при попытке купить несколько видеокарт, чтобы впоследствии заняться производством криптовалюты, передает корреспондент Накануне.RU.

35-летний вартовчанин увидел на одном из сайтов объявление о продаже по низкой цене видеокарт. Договорившись о покупке, югорчанин перевел продавцу 29 тыс. руб. После этого автор объявления перестал выходить на связь, станица интернет-магазина была удалена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

Возбуждено уголовное дело.