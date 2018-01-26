Из больницы выписаны все дети, пострадавшие в пермской школе №127

Все дети, пострадавшие в результате нападения на пермскую школу №127 выписаны из краевой детской клинической больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Сегодня врачи отпустили домой еще двух школьников, находящихся на круглосуточном стационаре. Один ребенок по-прежнему проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Двоих нападавших арестовали на два месяца. После выписки из городской клинической больницы №4 они направились в СИЗО. В больнице продолжает лечение учительница начальных классов Наталья Шагулина. Она идет на поправку. По словам врачей, она находится в стабильном состоянии, отмечаются улучшения.

Как сообщало Накануне.RU, двое подростков с ножами напали на школьников и учительницу 15 января. Пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина предложила усилить охрану в школах, а также наказывать сотрудников соцсетей и месседжеров за информацию, которая распространяется на их ресурсах. Краевые власти после ЧП предложили поменять федеральный закон и расширить полномочия комиссий ПДН.

После инцидента в Перми произошло нападение на учеников в Бурятии. Также двое учеников устроили разборки с ножом в школе в Челябинской области. Накануне стало известно о стрельбе на территории одного из лицеев в Ульяновске.