Трамп пообещал, что доллар "будет сильнее и сильнее"

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что доллар будет укрепляться. По его словам, это связано с позитивной ситуацией в экономике страны.

Об этом президент США, прибывший в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, заявил в интервью телеканалу CNBC, на который ссылается ТАСС.

"Доллар будет сильнее и сильнее, и, в конечном счете, я хочу, чтобы он был сильным. Наша страна снова становится сильнее в экономическом отношении и в других сферах", - заявил Трамп.

Он также добавил, что не любит публично говорить о курсе доллара.

Напомним, 24 января долларовый индекс DXY (курс доллара к корзине шести мировых резервных валют) рухнул до минимумов, которые последний раз наблюдались в конце декабря 2014 года. По мнению экспертов, евро в ближайшее время будет более предпочтителен, чем доллар, поскольку у него имеется дальнейший потенциал роста.