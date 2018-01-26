Свердловский чиновник на Volvo сбил журналиста?

На Среднем Урале заместитель главы администрации Каменского городского округа Алексей Кошкаров, управляя автомашиной Volvo XC-90, якобы совершил наезд на оператора РИА Kriknews и Крик-ТВ Евгения Русских. Произошло это в процессе съемки телевизионного сюжета о коммунальной аварии в поселке Мартюш Каменского района, в результате которой несколько тысяч человек более, чем на двое суток остались без тепла, сообщили Накануне.RU в редакции.

"В ходе съемки сюжета о коммунальной аварии на месте ликвидации очередного порыва, журналисты Крик-ТВ встретили председателя думы Каменского городского округа Валерия Чемезова. Народный избранник вел себя неадекватно, вероятно находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он убегал от телекамеры и отказывался отвечать на вопросы, грубил и хамил", - сообщили в Крик-ТВ.

По словам съёмочной группы, после Чемезов сел в машину Алексея Кошкарова. "В результате следственных действий выяснилось, что автомобилем Volvo управлял заместитель главы администрации Каменского городского округа по экономике и финансам Алексей Кошкаров", - говорится в сообщении редакции.

В полиции подтвердили, что указанный автомобиль действительно совершил наезд на человека.

"Вчера вечером в дежурную часть ГИБДД Каменска-Уральского поступило сообщение о том, что автомобиль "Вольво" совершил наезд на видеооператора местной телекомпании. По данному факту сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, не раскрывая подробностей инцидента.

Получить комментарий от администрации Каменского городского округа не удалось.