Путин поздравил воронежцев с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев 25 января провел встречу с представителями ветеранских организаций, приуроченную к 75-летию со дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной администрации.

На встречу в областном правительстве собрались члены областного и городского Советов ветеранов войны и труда, представители общественной организации инвалидов войны в Афганистане, представители воронежского землячества в Москве. Поздравить воронежцев со знаменательной датой приехали президент РОО "Землячество "Воронежцы" Владислав Путилин и председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности, член землячества Виктор Бондарев.

В начале встречи Александр Гусев зачитал телеграмму президента России Владимира Путина, в которой он поздравил воронежцев с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Глава региона также подчеркнул, что в годы войны Воронеж выстоял только благодаря героизму и самоотверженности своих защитников. И воронежцы всегда будут помнить тех, кто боролся за освобождение города и поднимал его из руин.

"Освобождение Воронежа от немецко-фашистских захватчиков - беспримерный подвиг, который совершили люди, - сказал Александр Гусев. - Сегодня собрались в этом зале все те, кто отстаивал интересы Родины на разных рубежах и в разное время. Но есть то общее, что всех вас объединяет, – умение с честью выполнять свой долг, отдавать все силы порученному делу. Вы ведете большую работу по патриотическому воспитанию".

Врио губернатора отметил, что сегодня нужно выразить безграничную признательность защитникам Воронежа - за их героизм и стойкость духа. В настоящее время в регионе в живых осталось 87 защитников Воронежа.

Гусев рассказал, что области в течение месяца будет проходить ряд мероприятий с участием ветеранов, военно-патриотических клубов и общественных объединений.

В завершение встречи он наградил представителей ветеранских организаций областными наградами – за большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и в связи с 75-летием со дня освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

После торжественного мероприятия Александр Гусев, Владислав Путилин и Виктор Бондарев возложили цветы к бюсту Виталия Воротникова. Напомним, памятник выдающемуся государственному деятелю советской эпохи, председателю Совета Министров РСФСР (1983–1988 гг.) , первому секретарю Воронежского обкома КПСС (1971–1975 гг.), уроженцу и Почетному гражданину города был открыт в Воронеже в сентябре.