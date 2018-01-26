Суд Прикамья оставил в силе ограничение свободы повару, по вине которой отравились 27 школьников

Пермский краевой суд оставил в силе приговор старшему повару "Верещагинского комбината детского питания", наказанной за отравление 27 школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом, решение Верещагинского районного суда вступило в законную силу. Повар наказана 10 месяцами ограничения свободы.

Напомним, 22 ноября 2016 г. после употребления в столовой школы №121 плова из отварной птицы отравились 27 учеников младших классов. Кормил учеников "Верещагинский комбинат детского питания". Старший повар предприятия нарушила технологии приготовления пищи: она недостаточно жарила или варила продукты, а также позволяла себе использовать "просрочку", когда кормила школьников уже готовыми блюдами. В результате в еду попал золотистый стафилококк, что и явились причиной заболевания учеников.