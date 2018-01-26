Прокуратура Зауралья подтвердила факты необоснованного сокращения суммы стимулирующих выплат для педагогов

Прокуратура Курганской области начала проверку по фактам невыплаты зарплаты учителям Звериноголовского района, которые ранее хотели выйти на забастовку.

Несмотря на равный объем выделенных из бюджета Зауралья денег, выявлен факт сокращения суммы стимулирующих выплат, произведенных в 2017 году, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Районные власти действительно нарушили требование действующего закона, согласно которому стимулирующие выплаты начисляются с учетом индивидуального вклада преподавателя - указанные выплаты в Звериноголовской школе производились не в полном объеме.

Сейчас после выявленных нарушений прокуратура Зауралья внесла в адрес губернатора региона Алексея Кокорина представление с требованием устранить выявленные нарушения.

"По фактам невыплаты средств стимулирующего характера Куртамышским МСО СУ СК России по Курганской области проводится проверка, окончательное процессуальное решение не принято. Департаменту образования и науки региона прокуратурой поручено проведение проверок в остальных образовательных организациях Курганской области", - добавили в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, педагоги Звериноголовского района Курганской области дважды записывали видеообращение к президенту России Владимиру Путину - учителя требовали разобраться в ситуации с невыплатой части их законной заработной платы. Суть претензии в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. После этого в район лично приехал губернатор региона Алексей Кокорин и осудил действия чиновников муниципалитета. После этого в муниципалитет направили дополнительно 2,7 млн руб., однако эти деньги опять "потерялись", но вскоре нашлись после повторного визита чиновников из Кургана. В ситуацию также вмешался прокурор Зауралья Игорь Ткачев. Позже стало известно, что бастующие учителя в скором времени получат свои законные надбавки к зарплате. Из-за скандала своей должности лишилась начальник департамента образования и науки Зауралья Наталья Бобкова - сейчас ее пытаются сделать директором лицея для одаренных детей, там педагоги выступают против таких кадровых нововведений и готовы выйти на забастовку.