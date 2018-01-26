В Саратовской области совершено вооруженное нападение на полицейского: задержаны четверо

В Саратовской области задержаны четверо подозреваемых в нападении на полицейского. В МВД рассказали подробности произошедшего.

Как сообщили Накануне.RU в областном Главке, вечером 25 января в Саратовском районе неизвестные лица причинили телесные повреждения сотруднику уголовного розыска УМВД по Калуге, после чего скрылись на автомобиле. Как только об этом стало известно силовикам, был немедленно введен план "Перехват": транспортное средство и предполагаемые злоумышленники были объявлены в розыск. Стражу порядка была оказана медицинская помощь без госпитализации.

На место происшествия выезжали руководство регионального Главка, оперативных подразделений полиции. Как было установлено, вооруженное нападение было совершено на полицейского при проведении им оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве.

"По подозрению в совершении преступления задержаны четверо предполагаемых участников вооруженного нападения на сотрудника полиции. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные установление местонахождения и задержание остальных подозреваемых", - добавили в МВД.

Свою проверку уже начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Саратовской области, в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения нападавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.