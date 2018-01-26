Свердловская область может стать крупнейшим производителем оборудования и компонентов для нефтегазовой отрасли

Свердловская область в течение четырех лет сможет обеспечить свыше 80% рынка российских тяжелых буровых установок. В сегменте всех типов буровых агрегатов для нефтегазовой отрасли доля производства будет достигать 40%. Об этом говорят данные исследования, проведенного по заказу Корпорации развития Среднего Урала, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

В исследовании отмечается, что достигнуть таких показателей возможно за счет развития производства и освоения новой продукции, а также привлечения в регион производителей смежного оборудования.

В ведомстве уточнили, что Свердловская область представляет собой наиболее выгодную площадку для размещения сервисных и машиностроительных предприятий, ориентированных на обеспечение потребностей нефтегазового сектора. Уже сегодня регион активно сотрудничает с российскими нефтяными компаниями, прежде всего, в химической индустрии, в производстве систем автоматики, буровых установок и динамического оборудования.

Анализ рынка, проведенный по заказу КРСУ в части буровых установок продемонстрировал, что у большинства буровых подрядчиков на конец 2016 года часть установок превысила нормативный срок службы и уже сегодня есть потребность в наращивании производственных мощностей действующих предприятий и в локализации в России производств основных иностранных поставщиков.

"Сегодня повышается спрос на более тяжелые буровые установки, способные работать в сложных условиях крайнего севера. В этом направлении работает "Уралмаш НГО Холдинг" – крупнейшее в России предприятие по выпуску тяжелых буровых установок. По расчетам КРСУ, к 2021 году доля уральского предприятия в производстве тяжелых буровых установок превысит 80%", – сказал генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.

По его словам, наиболее перспективным представляется организация новых производств нефтегазового машиностроения и комплектующих в России. Свердловская область для таких предприятий имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых богатая сырьевая база и качественные промплощадки.