Утверждена программа по переселению соотечественников из-за рубежа в Воронежскую область

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Воронежскую область. Документ опубликован на сайте кабмина.

Программа предусматривает переселение в регион высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда.

Реализация подпрограммы позволит привлечь в Воронежскую область до 2020 года 32 тысячи соотечественников.

Напомним, государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом принята указом Президента 22 июня 2006 года. Программа направлена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переселиться в Россию.