Анна Кузнецова потребовала не отправлять зеков на исправительные работы в школы

В Бурятии, Московской и Нижегородской областях ряд школ и детских садов попали в реестр мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных или исправительных работ. Включение организации в реестр означает, что местные власти могут направить туда осужденного для отбывания назначенного ему наказания, например в должности дворника или подсобного рабочего. Отменить такую практику потребовала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Заключенные работали и в школе Улан-Удэ, на которую 19 января было совершено нападение. По итогам проверки выяснилось, что там проходили исправительные работы осужденные "по достаточно серьезным статьям". Кузнецова сообщила, что будет добиваться полного запрета на работу осужденных в школах и детских садах: "Мама, которая приводит ребенка в школу или в садик, должна быть уверена, что дворник или иной сотрудник не был осужден за преступления против жизни и здоровья".

В Минобрнауки направлен список школ, которые принимают осужденных для отбывания наказания, "чтобы срочно это пресечь". Омбудсмен уже получила согласие руководства ФСИН на проведение совместного мониторинга региональных систем распределения осужденных по местам отбывания наказания, сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что по одной из версий, среди учеников школ, в которых произошли нападения (речь идет об инцидентах в Перми и Улан-Удэ), были распространены идеи уголовной субкультуры АУЕ.

Как сообщало Накануне.RU, после инцидентов в Перми и Улан-Удэ для школ и других социальных учреждений будут разработаны новые стандарты безопасности. Также выдвинуты инициативы о контроле за поведением детей в сети Интернет.