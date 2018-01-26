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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
спорт ;
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Анна Кузнецова потребовала не отправлять зеков на исправительные работы в школы
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колония-поселения, заключенные, решетка, проволока (2016) | Фото: lotosgtrk.ru

В Бурятии, Московской и Нижегородской областях ряд школ и детских садов попали в реестр мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных или исправительных работ. Включение организации в реестр означает, что местные власти могут направить туда осужденного для отбывания назначенного ему наказания, например в должности дворника или подсобного рабочего. Отменить такую практику потребовала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

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Заключенные работали и в школе Улан-Удэ, на которую 19 января было совершено нападение. По итогам проверки выяснилось, что там проходили исправительные работы осужденные "по достаточно серьезным статьям". Кузнецова сообщила, что будет добиваться полного запрета на работу осужденных в школах и детских садах: "Мама, которая приводит ребенка в школу или в садик, должна быть уверена, что дворник или иной сотрудник не был осужден за преступления против жизни и здоровья".

В Минобрнауки направлен список школ, которые принимают осужденных для отбывания наказания, "чтобы срочно это пресечь". Омбудсмен уже получила согласие руководства ФСИН на проведение совместного мониторинга региональных систем распределения осужденных по местам отбывания наказания, сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что по одной из версий, среди учеников школ, в которых произошли нападения (речь идет об инцидентах в Перми и Улан-Удэ), были распространены идеи уголовной субкультуры АУЕ.

Как сообщало Накануне.RU, после инцидентов в Перми и Улан-Удэ для школ и других социальных учреждений будут разработаны новые стандарты безопасности. Также выдвинуты инициативы о контроле за поведением детей в сети Интернет.

Другие новости по темам: Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка, школы, исправительные работы
26.01.2018 08:37 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:37 Екб


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Анна Кузнецова потребовала не отправлять зеков на исправительные работы в школы
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