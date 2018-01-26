В Зауралье назначен новый начальник УФСИН России по региону

В Курганской области назначен новый начальник УФСИН России по региону.

Им стал полковник Михаил Мачушкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Приказ подписан 24 января.

Известно, что Мачушкин родился 17 декабря 1970 года в Ростовской области, в 1992 году окончил Владикавказское высшее военное командное училище имени Кирова МВД России, в 2007 году - Владимирский юридический институт ФСИН России. После окончания военного училища проходил службу во внутренних войсках МВД РФ на должностях среднего и старшего начсостава.



С 2007 года Михаил Мачушкин работал заместителем начальника УФСИН России по Владимирской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывший руководитель регионального УФСИН Ильгиз Ильясов сейчас находится под следствием - по версии силовиков, Ильясов получил взятки за ряд незаконных действий от руководителей коммерческих компаний, которые занимались строительством жилого многоквартирного дома для сотрудников уголовно-исполнительной системы Зауралья в селе Иковка Кетовского района Курганской области, а также других учреждений службы. Сейчас он находится под домашним арестом.