На Южном Урале выделили 15 млн рублей на подключение отдаленных сел к интернету

На Южном Урале власти выделят 15 млн рублей на подключение к интернету отдаленных населенных пунктов.

Сейчас пользоваться услугами мобильной связи и интернета смогут жители 865 населенных пунктов, в которых проживает 240 тыс. человек, сообщили Накануне.RU в правительстве региона.

Впервые будет предложено возместить операторам связи часть затрат за подключение поселков к сети.

По словам министра информационных технологий и связи Челябинской области Александра Козлова, операторы не любят работать с маленькими деревнями, ведь количество желающих подключить там интернет крайне невелико. Однако потребность людей в качественной связи и интернете постоянно растет.