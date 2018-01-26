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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
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Экс-директор скандального уральского химзавода, где в открытом доступе тоннами хранился тротилл, отделалась штрафом
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

На Среднем Урале вынесен приговор в отношении бывшего директора Красноуральского химзавода, где в открытом доступе тоннами хранился тротилл. За нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах Лариса Губайдуллина оштрафована на 70 тыс. руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что Губайдуллина, будучи директором химзавода, с февраля по апрель 2016 года не обеспечила выполнение требований промышленной безопасности при проведении ликвидационных работ на опасном производственном объекте. В частности, она допустила к проведению работ на опасном производственном объекте подрядную организацию, не имеющую допуск на демонтаж оборудования опасного производственного объекта, а также допустила осуществление демонтажа оборудования без выполнения мероприятий по его очистке от опасных материалов и веществ, что предусмотрено разработанной документацией на ликвидацию опасного производственного объекта.

Также Губайдуллина допустила проведение огневых работ при демонтаже оборудования опасного производственного объекта без оформления наряд-допусков и в отсутствие аттестации сварочной технологии у сварщиков. Кроме того, ею не было обеспечено соблюдение требований безопасности при хранении опасных кислот, в результате чего остатки этих веществ при демонтаже металлических цистерн, в которых они находились, сливались в грунт.

В ходе судебного разбирательства установлено, что указанные нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, допущенные Губайдуллиной, могли повлечь смерть человека.

Необходимо отметить, что санкция данной статьи УК предусматривает назначение штрафа в размере до 80 тыс. руб. либо ограничения свободы на срок до трех лет. Гособвинитель в ходе судебных прений ориентировал суд на назначение наказания в виде ограничения свободы на срок один год.

Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб.

Напомним, Красноуральский химзавод уже давно находится в эпицентре скандала. Все началось с того, что после сильного пожара на предприятии местные жители обнаружили взрывчатку на заброшенных складах завода. Взрывчатка находилась в свободном доступе и никем не охранялась. Чуть позднее собственник завода начал утилизацию оборудования предприятия и различных веществ, при этом пренебрегая правилами безопасности: вещества сжигали под открытым небом, а оборудование со следами взрывчатых веществ (производство не останавливали и не консервировали по всем правилам, прим.) распиливали.

Ситуацию вокруг предприятия держали на контроле органы прокуратуры, МЧС и иных ведомств. Силовики провели проверки и нашли нарушения. Следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на красноуральском химическом заводе.

Позже предприятие было признано банкротом. А один из объектов химзавода - плотину - приобрел бизнесмен из Перми.

В середине апреля 2017 года на химзаводе произошла утечка мононитротолуола. А в начале июля там вновь полыхал пожар. Горели остатки мазута в резервуаре. Спустя месяц над химзаводом появилось желтое облако. Причиной образования облака стал демонтаж оборудования.

Другие новости по темам: химзавод, приговор, прокуратура, ограничение свободы
26.01.2018 08:28 Мск | Красноуральск | информационная служба Накануне.RU
10:28 Екб


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Экс-директор скандального уральского химзавода, где в открытом доступе тоннами хранился тротилл, отделалась штрафом
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