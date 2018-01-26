Экс-директор скандального уральского химзавода, где в открытом доступе тоннами хранился тротилл, отделалась штрафом

На Среднем Урале вынесен приговор в отношении бывшего директора Красноуральского химзавода, где в открытом доступе тоннами хранился тротилл. За нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах Лариса Губайдуллина оштрафована на 70 тыс. руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что Губайдуллина, будучи директором химзавода, с февраля по апрель 2016 года не обеспечила выполнение требований промышленной безопасности при проведении ликвидационных работ на опасном производственном объекте. В частности, она допустила к проведению работ на опасном производственном объекте подрядную организацию, не имеющую допуск на демонтаж оборудования опасного производственного объекта, а также допустила осуществление демонтажа оборудования без выполнения мероприятий по его очистке от опасных материалов и веществ, что предусмотрено разработанной документацией на ликвидацию опасного производственного объекта.

Также Губайдуллина допустила проведение огневых работ при демонтаже оборудования опасного производственного объекта без оформления наряд-допусков и в отсутствие аттестации сварочной технологии у сварщиков. Кроме того, ею не было обеспечено соблюдение требований безопасности при хранении опасных кислот, в результате чего остатки этих веществ при демонтаже металлических цистерн, в которых они находились, сливались в грунт.

В ходе судебного разбирательства установлено, что указанные нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, допущенные Губайдуллиной, могли повлечь смерть человека.

Необходимо отметить, что санкция данной статьи УК предусматривает назначение штрафа в размере до 80 тыс. руб. либо ограничения свободы на срок до трех лет. Гособвинитель в ходе судебных прений ориентировал суд на назначение наказания в виде ограничения свободы на срок один год.

Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб.

Напомним, Красноуральский химзавод уже давно находится в эпицентре скандала. Все началось с того, что после сильного пожара на предприятии местные жители обнаружили взрывчатку на заброшенных складах завода. Взрывчатка находилась в свободном доступе и никем не охранялась. Чуть позднее собственник завода начал утилизацию оборудования предприятия и различных веществ, при этом пренебрегая правилами безопасности: вещества сжигали под открытым небом, а оборудование со следами взрывчатых веществ (производство не останавливали и не консервировали по всем правилам, прим.) распиливали.

Ситуацию вокруг предприятия держали на контроле органы прокуратуры, МЧС и иных ведомств. Силовики провели проверки и нашли нарушения. Следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на красноуральском химическом заводе.

Позже предприятие было признано банкротом. А один из объектов химзавода - плотину - приобрел бизнесмен из Перми.

В середине апреля 2017 года на химзаводе произошла утечка мононитротолуола. А в начале июля там вновь полыхал пожар. Горели остатки мазута в резервуаре. Спустя месяц над химзаводом появилось желтое облако. Причиной образования облака стал демонтаж оборудования.