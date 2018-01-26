Уральский родительский уомитет проконтролирует организацию питания в школе №200, где ребенка выгоняли из-за стола

Уральский родительский комитет (УРК) взял на свой контроль ситуацию, связанную со скандалом в школе №200 Екатеринбурга, где школьнику запрещали во время обеда садиться в столовой за один стол с одноклассниками, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по данным прокуратуры, ребенку ранее предоставлялось льготное питание, поскольку его семья была признана многодетной. Позже семья данный статус утратила, после чего ребенок лишился права питаться бесплатно, а впоследствии ему было запрещено садиться за стол вместе с одноклассниками и другими учениками.

"Уральский родительский комитет намерен в разбирательстве привлечь детского омбудсмена Свердловской области и прокуратуру для проведения инспекционной тщательной всесторонней проверки, с последующим решением привлечь всех виновных должностных лиц данного образовательного учреждения к жесткой и строгой ответственности. В Екатеринбурге ребёнка на переменах выгоняют из школьной столовой", - сообщил руководитель УРК Евгений Жабреев.

Отметим, прокуратура Екатеринбурга уже начала проверку по информации в СМИ о несоблюдении в одной из муниципальных школ прав несовершеннолетнего при организации питания.