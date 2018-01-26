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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
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от издателя  |  комментариев: 12


"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
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спорт ;
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Уральский родительский уомитет проконтролирует организацию питания в школе №200, где ребенка выгоняли из-за стола
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столовая, гимназия, школа, дети, пищеблок (2016) | Фото: администрация Екатеринбурга

Уральский родительский комитет (УРК) взял на свой контроль ситуацию, связанную со скандалом в школе №200 Екатеринбурга, где школьнику запрещали во время обеда садиться в столовой за один стол с одноклассниками, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по данным прокуратуры, ребенку ранее предоставлялось льготное питание, поскольку его семья была признана многодетной. Позже семья данный статус утратила, после чего ребенок лишился права питаться бесплатно, а впоследствии ему было запрещено садиться за стол вместе с одноклассниками и другими учениками.

"Уральский родительский комитет намерен в разбирательстве привлечь детского омбудсмена Свердловской области и прокуратуру для проведения инспекционной тщательной всесторонней проверки, с последующим решением привлечь всех виновных должностных лиц данного образовательного учреждения к жесткой и строгой ответственности. В Екатеринбурге ребёнка на переменах выгоняют из школьной столовой", - сообщил руководитель УРК Евгений Жабреев.

Отметим, прокуратура Екатеринбурга уже начала проверку по информации в СМИ о несоблюдении в одной из муниципальных школ прав несовершеннолетнего при организации питания.

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26.01.2018 08:05 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.01.2018 15:53 Мск
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом








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Уральский родительский уомитет проконтролирует организацию питания в школе №200, где ребенка выгоняли из-за стола
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