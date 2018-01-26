Пермский охранник поплатился жизнью за пьянство на работе

32-летнему пермяку предъявлено обвинение в расправе над сторожем одной из компаний: он якобы убил охранника из-за того, что коллега часто работал пьяным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, конфликт разгорелся 12 января в офисе одной из компаний в Индустриальном районе Перми. 58-летний сторож вывел из себя коллегу, потому что часто был на рабочем месте пьяным и там же курил. Обвиняемый высказал охраннику свои претензии, а потом "подкрепил" их избиением. Через 10 дней жертва умерла в клинике.

Обвиняемый арестован. Расследование продолжается.