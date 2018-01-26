Гражданская версия Ту-160 может стать бизнес-джетом

Гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160, создать который призвал Владимир Путин, может оказаться штучным бизнес-джетом.

По словам топ-менеджера одного из предприятий авиапрома, интерес к переделыванию Ту-160 и Ту-22 в гражданские самолеты возникал у иностранных заказчиков с середины 2000-х годов. После 2015 г., когда было принято решение возродить на КАЗе выпуск Ту-160, в ОАК и "Рособоронэкспорт" поступил ряд официальных писем от потенциальных покупателей, сообщает "Коммерсант". В их числе заместитель главы "Туполева" Валерий Солозобов называл арабского шейха, миллионера из Австралии и "далеко не бедного жителя Греции". Правда, в ноябре 2017 года он уточнял, что эти просьбы не удовлетворяются.

Идея создания сверхзвукового бизнес-джета здравая, но реализовать ее можно только там, где под эту машину есть рынок, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко: "А рынков всего два: либо рейс от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, чтобы в короткие сроки добраться до побережья, либо Абу-Даби—Париж, чтобы арабские шейхи смогли поскорее прилететь на зачистку всей Galeries Lafayette".

Гражданский Ту-160 не будет приоритетом для КАЗа, убежден источник в отрасли. Он допускает, что в зависимости от компоновки самолет обойдется заказчику примерно в €140–150 млн.