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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
спорт ;
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Новости
26.01.2018 07:59 Мск (09:59 Екб)
наука и техника | В России
Гражданская версия Ту-160 может стать бизнес-джетом
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Путин, ТУ-160М, встреча с рабочими Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова (2018) | Фото: kremlin.ru

Гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160, создать который призвал Владимир Путин, может оказаться штучным бизнес-джетом.

По словам топ-менеджера одного из предприятий авиапрома, интерес к переделыванию Ту-160 и Ту-22 в гражданские самолеты возникал у иностранных заказчиков с середины 2000-х годов. После 2015 г., когда было принято решение возродить на КАЗе выпуск Ту-160, в ОАК и "Рособоронэкспорт" поступил ряд официальных писем от потенциальных покупателей, сообщает "Коммерсант". В их числе заместитель главы "Туполева" Валерий Солозобов называл арабского шейха, миллионера из Австралии и "далеко не бедного жителя Греции". Правда, в ноябре 2017 года он уточнял, что эти просьбы не удовлетворяются.

Идея создания сверхзвукового бизнес-джета здравая, но реализовать ее можно только там, где под эту машину есть рынок, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко: "А рынков всего два: либо рейс от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, чтобы в короткие сроки добраться до побережья, либо Абу-Даби—Париж, чтобы арабские шейхи смогли поскорее прилететь на зачистку всей Galeries Lafayette".

Гражданский Ту-160 не будет приоритетом для КАЗа, убежден источник в отрасли. Он допускает, что в зависимости от компоновки самолет обойдется заказчику примерно в €140–150 млн.

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26.01.2018 07:59 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.01.2018 20:32 Мск
Россия может вернуться к выпуску пассажирского сверхзвукового самолета








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Гражданская версия Ту-160 может стать бизнес-джетом
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