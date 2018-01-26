Пропавший в Японском море сейнер пытаются найти из космоса

Организован космический мониторинг района Японского моря, где ведется поиск российского рыболовного судна "Восток", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росрыболовства.

"В главных управлениях МЧС России по Хабаровскому и Приморскому краям организована работа оперативных штабов во взаимодействии с Морским спасательным координационным центром (Росморречфлот), Росавиацией, пограничной службы ФСБ России и Минобороны России. Организован космический мониторинг района поиска", - сообщила пресс-служба.

В районе срабатывания буя сохраняется волнение моря, действует штормовое предупреждение по обледенению судов, глубина в районе поиска – около 3 тысяч метров.

К поисково-спасательным работам привлекаются три морских и пять воздушных судов. Судам, находящимся в районе Японского моря, дано соответствующее оповещение.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рыболовное судно следовало из порта Донгхэ республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. Вечером 24 января был получен сигнал о срабатывании аварийного радиобуя. В настоящее время судно не позиционируется и на запросы не отвечает. Известно, что экипаж состоял из 21 человека.

Между тем, ранее поступили сообщения, что экипаж судна находится на плотах. Люди живы, сообщают жители Сахалина на местном интернет форуме.