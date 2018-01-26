"Светлая память". Путин назвал уход Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры

Президент РФ Владимир Путин принес свои соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Людмилы Сенчиной. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

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Телеграмма с соболезнованиями главы государства направлена на имя мужа и продюсера певицы - Владимира Андреева.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Вашей супруги - Людмилы Петровны Сенчиной. Ее уход - большая, невосполнимая утрата для музыкального искусства, для всей отечественной культуры. Людмилу Сенчину любили за удивительный по красоте голос, искреннюю, неповторимую манеру исполнения, за доброе, уважительное отношение к своим слушателям. Светлая память о народной артистке России Людмиле Сенчиной навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей ее яркого и щедрого дарования", - говорится в соболезновании.

Сенчина скончалась в четверг в Петербурге на 68-м году жизни. Она будет похоронена на Смоленском кладбище.