Уральский медиахолдинг покидает известный менеджер

Медиахолдинг "Абак-пресс" покидает директор екатеринбургского журнала "Бизнес-жизнь" Вера Тарасова. О своем уходе она сообщила на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"Завтра мой последний день в "Бизнес и жизнь" и в "Абак-пресс". И так совпало, что свой первый материал в "Пульс товарного рынка" (будущий ДК) я принесла 26 января. 22 года назад. Мой шеф, он всегда был очень добр ко мне, сказал, прощаясь: "Нам очень повезло, что когда-то Вы выбрали нас". Повезло на самом деле мне. "Абак-пресс" - лучшее, что могло случится со мной, с моими специфическими умениями и многочисленными неумениями. Работа в "Я покупаю" в период его расцвета и царствования, в дивной интеллектуальной среде с прекрасными литераторами и серьёзными учёными на позициях менеджеров и редакторов. Потрясающий стартап "Телешоу", когда журнал родился одновременно с моим сыном и потом несколько лет - сложных и дивных поисков той аудитории, тех форматов, тех слов, которые иллюстрируют, раскрывают умное телесмотрение. И восемь лет с "Бизнес и жизнь", на который я всегда смотрела и буду смотреть снизу вверх, замерев, ибо редакция БЖ - во всех своих составах - делает такой честный, чистый и глубокий продукт, что я не понимаю, как они делают это. Как они передают по наследству этот вирус, этот кристалл истинной журналистики, эссеистики, психологии, психоанализа. И любовь моя к БЖ и редакции БЖ самая трепетная, восторженная и навсегда. У вас все будет хорошо", - сообщила Тарасова.

"Сейчас я уже не человек холдинга, по своей сути, я человек разных проектов и разных стран. Сейчас мне органично и живо с "Умной средой" и "Бойцовским клубом" и с моими партнёрами по этим проектам. Поэтому "Бойцовским" и "Умной средой" я и планирую заниматься. Много и от души", - добавила она.

Имя нового директора журнала пока не называют.

Фото: Павел Норицын/ Страница Веры Тарасовой в Facebook