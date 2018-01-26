На Украине вынесли приговор россиянину Агееву

Задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева приговорили к десяти годам лишения свободы, сообщил в Facebook адвокат Виктор Чевгуз.

Агеева обвиняли в том, что служил по контракту в самопровозглашенной ЛНР, которая на Украине считается террористической организацией. Кроме того, ему инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества.

По мнению защиты, предложенная прокурором квалификация содеянного Агеевым по статье "Участие в террористической организации" ошибочна. Адвокат пообещал обжаловать приговор.

Чевгуз напомнил, что в 2016 году по аналогичным статьям на Украине к 14 годам лишения свободы приговорили россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. "Но у нас на этом счет есть свои соображения", - добавил адвокат.

Агеев был пленен в результате столкновения 93-ей отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса ЛНР 24 июня.

Представители командования Украины заявили, что в ходе столкновения был убит "кадровый российский офицер", который якобы руководил диверсионной группой ЛНР, а также в плен был захвачен "22-летний российский гражданин".

Министерство обороны РФ опровергло сообщение о том, что Агеев служил по контракту в вооруженных силах РФ, в запас он ушел в мае прошлого года.