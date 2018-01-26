Сегодня ночью в Екатеринбурге горела детская спортивная школа "Динамо".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании в переулке Встречный поступил сегодня в 3 часа ночи. На площади в 120 кв.м огнем были повреждены кровля здания спортивной школы и пристроенный к ней пункт приема вторсырья. В тушении были задействованы пять единиц техники и 24 человека личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в седьмом часу утра. Причина пожара сейчас устанавливается.