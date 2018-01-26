Сорос назвал криптовалюты финансовым пузырем

Американский миллиардер Джордж Сорос назвал биткойн типичным "финансовым пузырем".

По его словам, валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день, как в случае с биткойном.

"Биткойн, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день", - заявил Сорос "на полях" экономического форума в Давосе.

По словам Сороса, криптовалюта – это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании.

Как сообщало Накануне.RU, стоимость биткойна, достигнув $20 тыс., за короткое время снижалась до $9 тыс.