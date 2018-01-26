Трамп заявил о готовности признать около двух миллионов мигрантов гражданами США

Президент США Дональд Трамп выразил готовность подписать план о предоставлении американского гражданства 1,8 млн нелегальным мигрантам.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters и его источник в Белом доме, это решение — "своего рода предел" для главы государства. Предполагается, что обсуждение плана в Сенате состоится в начале февраля. В обмен на принятие этого документа Белый дом намерен потребовать от Конгресса учредить "целевой фонд" на $25 млрд для строительства стены на границе с Мексикой. Кроме того, должна быть усилена безопасность на всех границах США, ограничена финансовая помощь для семей иммигрантов и отменена визовая лотерея для приезжих из определённых стран.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце сентября Трамп подписал указ, согласно которому, с 18 октября запрещен въезд на территорию США всем гражданам КНДР и Чада и многим гражданам Венесуэлы. В списке также остались граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали.

Также напомним, во время встречи с конгрессменами в январе глава Белого дома заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "стран-гадюшников". Присутствовавшие на встрече сочли эти слова относящимися к мигрантам из Гаити, Сальвадора и нескольких африканских стран.



Граница США и Мексики