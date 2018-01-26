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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
спорт ;
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Новости
26.01.2018 05:50 Мск (07:50 Екб)
политика | За рубежом
Трамп заявил о готовности признать около двух миллионов мигрантов гражданами США
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(2017) | Фото:

Президент США Дональд Трамп выразил готовность подписать план о предоставлении американского гражданства 1,8 млн нелегальным мигрантам.
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Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters и его источник в Белом доме, это решение — "своего рода предел" для главы государства. Предполагается, что обсуждение плана в Сенате состоится в начале февраля. В обмен на принятие этого документа Белый дом намерен потребовать от Конгресса учредить "целевой фонд" на $25 млрд для строительства стены на границе с Мексикой. Кроме того, должна быть усилена безопасность на всех границах США, ограничена финансовая помощь для семей иммигрантов и отменена визовая лотерея для приезжих из определённых стран.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце сентября Трамп подписал указ, согласно которому, с 18 октября запрещен въезд на территорию США всем гражданам КНДР и Чада и многим гражданам Венесуэлы. В списке также остались граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали.

Также напомним, во время встречи с конгрессменами в январе глава Белого дома заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "стран-гадюшников". Присутствовавшие на встрече сочли эти слова относящимися к мигрантам из Гаити, Сальвадора и нескольких африканских стран.

граница США и Мексики, стена, граница, США, Мексика(2017)|Фото: www.amerika.org.ua
Граница США и Мексики

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26.01.2018 05:50 Мск | Вашингтон | информационная служба Накануне.RU
07:50 Екб


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Трамп заявил о готовности признать около двух миллионов мигрантов гражданами США
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