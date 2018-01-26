В России упали цены на подержанные машины

Цена автомобилей с пробегом в 2017 году на онлайн-площадках снизилась в среднем на 7–9%, по отдельным сегментам — до 11%.

Но у официальных дилеров стоимость подержанных машин, наоборот, выросла. Эксперты объясняют, что дилеры продавали более дорогие и молодые машины и давали больше данных об их техническом состоянии. Но в 2018 году на вторичном рынке ожидают общего роста цен вслед за стоимостью новых машин и из-за дефицита предложения в наиболее востребованном сегменте возрастом до трех лет.

Средняя цена подержанных машин в 2017 году снизилась на 9%, до 511 тыс. руб., следует из данных, предоставленных Avito. В компании это связывают со старением парка из-за роста сроков владения автомобилями. В 2017 году через Avito продано 2,2 млн машин — это 41% от вторичного рынка в 2017 году.

Падение цен подтвердил онлайн-аукцион CarPrice. Средняя стоимость машин до трех лет в 2017 году сократилась на 3%, до 965,1 тыс. руб., сегмент трех—пяти лет подешевел на 10%, до 742,1 тыс. руб. за машину. Автомобили возрастом пяти—семи лет снизились в цене на 11%, до 554,9 тыс. руб., семи—десяти лет — на 7%, до 426,4 тыс. руб., старше десяти лет — на 7,6%, до 224,6 тыс. руб., говорят в CarPrice.

По данным Avito, наибольший интерес вызывали машины старше семи лет, в частности, из-за невысокой средней цены в 284 тыс. руб., на них пришлось 65% от запросов. 13% пользователей запрашивали машины четырех-пяти лет (средняя цена — 715 тыс. руб.), еще 12% — шести-семи (568 тыс. руб.), 10% интересовались машинами до трех лет (1,24 млн руб.).

В структуре спроса на первом месте машины среднего класса, малые автомобили и кроссоверы. Драйвером роста "вторички" в 2017 году стали недорогие компактные городские седаны (С и B), наблюдалось превышение спроса над предложением, отмечает глава "Avito Авто" Сергей Литвиненко.

При этом у официальных дилеров цены на машины с пробегом в 2017 году, наоборот, выросли. Средний чек в "Авилон Трейд" увеличился на 16,4% (хотя в январе видно снижение на 7%). В "Автоспеццентре" средняя стоимость автомобилей с пробегом в 2017 году выросла на 6–10% в зависимости от бренда и модели, там отмечают рост цен на отдельные модели и в этом году. В "Авилон Трейд" рассуждают, что повышения цен не избежать: стоимость подержанных машин пропорционально связана с ценами на новые.

Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" говорит, что снижение цен на машины с пробегом связано с оживлением рынка новых автомобилей. Разницу в динамике цен при продажах через дилеров и на онлайн-площадках он связывает с тем, что, скорее всего, "официал" продают более дорогие и молодые машины, предоставляют больше гарантий по состоянию машины. Эксперт не исключил, что онлайн продается больше старых машин, что могло влиять на среднюю стоимость сделки, пишет газета "Коммерсант".