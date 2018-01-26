Трамп: Посольство США начнёт действовать в Иерусалиме уже в 2019 году

"Небольшое" американское посольство начнёт действовать в Иерусалиме уже в будущем году, заявил президент США Дональд Трамп.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 7 декабря 2017 года глава Белого дома объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город американского дипломатического ведомства.

Эта инициатива вызвала реакцию в Палестине: лидеры движения ХАМАС объявили о начале третьей арабской интифады, а глава автономии призвал все государства мира отказаться от признания Израиля независимым государством и признать независимую Палестину в границах 1967 года.

Как стало известно ранее, Центральный совет Организации освобождения Палестины приостановил признание Израиля в качестве государства. Такое решение было принято в ходе голосования, которое состоялось в минувший понедельник в Рамалле.

"Наши отношения с Израилем прочны и развиваются по многим направлениям, включая торговлю, — цитирует Трампа ТАСС. — Очень важным и историческим является то, что мы переводим наше посольство в Иерусалим. Мы ожидаем, что небольшая часть посольства будет открыта там в какой-то момент в будущем году".

Американский лидер также высказал критику палестинцам, отказавшимся неделю назад от встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом. При этом он напомнил, что Вашингтон предоставляет этому государству "сотни миллионов долларов в качестве помощи".

"Эти средства, которые им идут, могут стать предметом обсуждения, если они не сядут за стол переговоров и не начнут переговоры о мире, — сказал Трамп. — Хочу подчеркнуть, что Израиль действительно хочет мира, и они (палестинцы, — прим.) тоже должны хотеть мира, в противном случае мы не будем иметь с ними дел".



Иерусалим