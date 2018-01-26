Сеть платных парковок появится в Челябинске

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска объявил о начале приема заявок о готовности участвовать в конкурсе на заключение концессионного соглашения по созданию сети платных парковок в городе.

С такой инициативой выступила компания "Администратор челябинского парковочного пространства", которая входит в московскую инвестиционную группу "РВМ капитал". Инвестор в течение трех лет намерен создать сеть из почти 8 тыс. парковочных мест в центре города, объем инвестиций превысит 350 млн руб. Срок концессионного соглашения составит 14 лет.

По словам городских властей, работа над нормативной базой, необходимой для появления платных парковок, еще продолжается. В городской думе считают, что предлагаемая концессионная плата в бюджет города в размере 10% недостаточна, предпочтительней создание сети муниципалитетом, а не частной компанией. По мнению урбаниста Льва Владова, одобряющего саму идею платных парковок, предложение инвестора преждевременно и избыточно.

Парковочное пространство будет разделено на несколько зон с разной тарификацией — 30, 50 и 100 руб. за час. Самый дорогой тариф предусмотрен для мест у железнодорожного вокзала.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Администратор челябинского парковочного пространства" принадлежит дочерним компаниям московской инвестиционной группы "РВМ Капитал" — ООО "Городские парковки" (99% уставного капитала) и ООО "РВМ Высокоскоростные магистрали" (1%), пишет газета "Коммерсант".