Дочь Жукова назвала фильм "Смерть Сталина" издевательством над историей

Прокат британского фильма "Смерть Сталина" в России стоит запретить, считает Мария Жукова, младшая дочь маршала Советского Союза Георгия Жукова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического сообщества (РВИО).

Напомним, 23 января Министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у данной кинокартины по просьбе юристов. Премьера фильма в России была намечена на 25 января.

По мнению дочери советского военачальника, фильм режиссёра Армандо Ианнучи "отвратителен" и представляет собой "издевательство" над российской историей, героями страны и, в частности, её отцом маршалом Жуковым.

"То, как там показаны все советские люди, просто оскорбительно, — сказала она. — В первую очередь, для потомков тех лиц, которые там представлены, а также для ветеранов войны".

По мнению Жуковой, данная картина является провокацией, тем более с учётом того, что её выход был приурочен к 75-й годовщине окончания Сталинградской битвы.

"Я просто возмущена до глубины души!" – добавила она.

Жукова также отметила, что в России есть молодые люди, которые не в состоянии разобраться во всех перипетиях истории.

"Они судят порой превратно — им уже хорошо промыли мозги за последние 25 лет, — сказала дочь Маршала Победы. — Поэтому я считаю, что показывать такое кино очень опасно в плане воспитания подрастающего поколения".

Кроме того, она подчеркнула, что герой маршала Жукова в фильме "Смерть Сталина" совершенно не похож на её отца, в том числе потому, что "он употребляет просто неприличные выражения на уровне мата".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, фильм Ианнуччи осудил также правнук генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, грузинский художник Яков Джугашвили, назвав авторов картины "нелюдями".