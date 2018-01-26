В Таджикистане могут ввести уголовную ответственность за супружескую измену

Супружеская измена в Таджикистане в скором времени может быть признана уголовно наказуемым преступлением, заявил генпрокурор республики Юсуф Рахмон.

Как сообщает Sputnik Таджикистан, в ходе пресс-конференции один из журналистов выразил мнение о необходимости такой меры в связи с тем, что в стране всё чаще происходят убийства на почве ревности и супружеских измен.

Так, в начале октября 2017 года правоохранители задержали 56-летнего жителя села Чорбог по подозрению в убийстве. Выяснилось, что мужчина пришёл на работу к своей бывшей супруге, 40-летней предпринимательнице, которой из ревности нанёс 19 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.

Ещё ранее в среднеазиатской стране произошёл другой подобный случай. Сотрудниками органов был задержан 51-летний житель города Турсунзаде. 26 сентября мужчина, находясь в нетрезвом состоянии в доме своей бывшей супруги, 50-летней местной жительницы, нанёс ей ножевое ранение в брюшную полость и скрылся с места происшествия. Согласно предварительным данным, поводом для преступления также стала ревность.