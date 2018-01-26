В ХМАО будут судить водителя, по вине которого погибли два человека, 18 получили травмы

В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанет водитель грузового автомобиля, допустивший столкновение с пассажирским поездом вблизи Нижневартовска.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте, 9 сентября 2017 года на 901 км перегона Мегион - Нижневартовск, на нерегулируемом железнодорожном переезде грузовой автомобиль самосвал "Ивеко" столкнулся с движущимся поездом № 346 сообщением Адлер - Нижневартовск, в результате чего четыре вагона получили повреждения, еще у одного была разорвана обшивка.

В результате ДТП два человека погибли, 18 человек различные травмы.

Как выяснилось, водитель проигнорировал дорожные знаки, и пересек железнодорожные пути.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.