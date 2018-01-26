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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
спорт ;
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В ХМАО будут судить водителя, по вине которого погибли два человека, 18 получили травмы
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железная дорога переезд рельсы путь (2008) | Фото: Накануне.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанет водитель грузового автомобиля, допустивший столкновение с пассажирским поездом вблизи Нижневартовска.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте, 9 сентября 2017 года на 901 км перегона Мегион - Нижневартовск, на нерегулируемом железнодорожном переезде грузовой автомобиль самосвал "Ивеко" столкнулся с движущимся поездом № 346 сообщением Адлер - Нижневартовск, в результате чего четыре вагона получили повреждения, еще у одного была разорвана обшивка.

В результате ДТП два человека погибли, 18 человек различные травмы.

Как выяснилось, водитель проигнорировал дорожные знаки, и пересек железнодорожные пути.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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26.01.2018 04:11 Мск | Денис Линов
06:11 Екб


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В ХМАО будут судить водителя, по вине которого погибли два человека, 18 получили травмы
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