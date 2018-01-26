Moody's повысило рейтинг России до "позитивного"

Агентство Moody’s пересмотрело суверенный рейтинг России.

Прогноз повышен со "стабильного" до "позитивного".

Причинами пересмотра рейтинга эксперты назвали рост экономики страны и финансовую устойчивость к внешним геополитическим факторам, и уменьшение зависимости от цен на нефть.

Также Moody’s отмечает успешное преодоление действующих антироссийских санкций и улучшение бюджетных рамок правительства РФ, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в феврале 2017 года Moody’s сменило прогноз по суверенному рейтингу России с "негативного" на "стабильный".