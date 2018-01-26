Судный день стал ближе на 30 секунд

Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанные с климатом, передвинуты на 30 секунд вперед.

Это произошло после анализа новых рисков. Теперь часы показывают 23:58, то есть до конца света осталось две минуты. По словам специалистов, решение было принято в связи с "угрозой, порожденной злоупотреблением информационными технологиями". Ученые отмечают, что "ситуация с ядерным оружием на планете близка к катастрофе", а проводимые Северной Кореей испытания несут угрозу всем жителям Земли, сообщает Lenta.ru.

В последний раз стрелки часов Судного дня передвигались вперед год назад. Такое решение было принято после заявления президента США Дональда Трампа об использовании и распространении ядерного оружия. Также на решение о приближении "судного дня" повлиял рост националистических настроений в мире и климатические изменения.

Часы Судного дня были созданы в 1947 году американскими учеными и редколлегией журнала Bulletin of Atomic Scientists. Первоначально наступление полночи ассоциировалось исключительно с ядерной катастрофой. Затем стали учитываться другие факторы, угрожающие человечеству, среди которых - экологические и технологические.