Орешкин пожаловался на плохой сон из-за мыслей о России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пожаловался на плохой сон.

По словам министра, он не может уснуть из-за мыслей о качестве жизни в российских городах. Отвечая на вопрос модератора одной из сессий экономического форума в Давосе, Орешкин сообщил, что считает важным, чтобы талантливые люди оставались в России, поскольку от них будет зависеть качество жизни в стране через 5-15 лет.

Также глава Минэкономразвития выразил уверенность, что российская экономика может расти темпами уровня среднемировых, а ключевым вызовом для этого сейчас является демографический аспект, сообщает РИА "Новости".

Ранее Орешкин спрогнозировал ускорение роста экономики РФ до 3-3,5% в ближайшие несколько лет.