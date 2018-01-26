МОК допустил до Олимпиады в Пхёнчхане 169 российских спортсменов

Олимпийский комитет России опубликовал список российских спортсменов, допущенных до зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане.

МОК допустил до Игр 169 атлетов, которые из-за санкций, наложенных на ОКР, выступят под олимпийским флагом под общим названием Olympic athlete of Russia. При этом вместе с тренерами и специалистами российская делегация будет состоять из 340 человек. Изначально Олимпийский комитет России подавал в МОК список из 500 атлетов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о возможном недопуске на ОИ-2018 всех российских спортсменов Игр-2014 в Сочи.

Напомним, Олимпийский комитет России подтвердил, что такие известные спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018. При этом все они никогда не были замешаны в допинговых скандалах. Также отстранены некоторые российские хоккеисты, конькобежцы.

Эксперты отмечают, что отстранение "чистых" спортсменов является "натуральным ополчением на Россию".

Ситуацию ранее прокомментировали в Кремле, призвав избегать таких слов, как "бойкот" по отношению к Олимпиаде.