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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
спорт ;
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Новости
26.01.2018 02:32 Мск (04:32 Екб)
спорт | В России | За рубежом
МОК допустил до Олимпиады в Пхёнчхане 169 российских спортсменов
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(2017) | Фото:

Олимпийский комитет России опубликовал список российских спортсменов, допущенных до зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане.
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МОК допустил до Игр 169 атлетов, которые из-за санкций, наложенных на ОКР, выступят под олимпийским флагом под общим названием Olympic athlete of Russia. При этом вместе с тренерами и специалистами российская делегация будет состоять из 340 человек. Изначально Олимпийский комитет России подавал в МОК список из 500 атлетов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о возможном недопуске на ОИ-2018 всех российских спортсменов Игр-2014 в Сочи.

Напомним, Олимпийский комитет России подтвердил, что такие известные спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018. При этом все они никогда не были замешаны в допинговых скандалах. Также отстранены некоторые российские хоккеисты, конькобежцы.

Эксперты отмечают, что отстранение "чистых" спортсменов является "натуральным ополчением на Россию".

Ситуацию ранее прокомментировали в Кремле, призвав избегать таких слов, как "бойкот" по отношению к Олимпиаде.



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04:32 Екб


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МОК допустил до Олимпиады в Пхёнчхане 169 российских спортсменов
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