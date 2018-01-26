Найдены моряки с пропавшего в Японском море судна "Восток" - очевидцы

Экипаж пропавшего в Японском море судна "Восток" находится на плотах.

Люди живы, сообщают жители Сахалина на местном интернет форуме. "У меня муж там, родственник находится в Славянке на пароходе. С парохода видят два плота. На них люди. К ним прям на встречу идёт спасательный корабль", - пишет жительница Холмска под ником "Iska".

Житель Невельска под ником "qcwa" написал: "Ура! Все 20 человек на плоту! Поднимают на борт". Еще один пользователь форума пишет, что "ребята живы. Есть обморожения. Все 20 - на борту".

Между тем, во Владивостокском спасательном координационном центре эту информацию пока не подтверждают.

Тем временем, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поручил организовать психологическую поддержку для родственников экипажа пропавшего судна. По словам главы региона, среди членов экипажа было 13 жителей Сахалинской области, а также уроженцы Приморского края, Челябинской и Свердловской областей, Оренбурга, Запорожья, Молдавии и Азербайджана.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рыболовное судно следовало из порта Донгхэ республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. Вечером 24 января был получен сигнал о срабатывании аварийного радиобуя. В настоящее время судно не позиционируется и на запросы не отвечает.