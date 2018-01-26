Доходы россиян продолжают падать - Росстат

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в декабре 2017 года упали на 1,8% по сравнению с декабрем 2016 года после снижения по уточненным данным на 0,1% в ноябре и на 1,6% в октябре.

Как сообщает Росстат, в целом за прошлый год доходы снизились на 1,7% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом. При этом от еще большего снижения доходов "спасла" единовременная выплата пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. руб. В результате январь прошлого года стал единственным месяцем в году, когда доходы в реальном выражении выросли в годовом выражении - сразу на 8,8%, во все остальные месяцы наблюдалось их снижение.

Реальные доходы россиян сократились четвертый год подряд: в 2016 году доходы упали, по уточненной оценке, на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

В 2018 году, согласно официальному прогнозу правительства, рост реальных доходов населения ожидается на уровне 2,3%.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в январе Госдума отклонила проект о соцпомощи находящимся за чертой бедности россиянам. К такой категории, согласно проекту закона, относятся граждане с доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного для основных социально-демографических групп населения.