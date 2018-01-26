МЧС развернуло пункты обогрева на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где отмечаются аномальные морозы

МЧС России вводит дополнительные меры в 22 регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, где отмечаются экстремально низкие температуры воздуха.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в регионах развернут 151 пункт обогрева для социально незащищенных групп населения, рассчитанный на единовременный прием более 5,8 тыс. человек. На дорогах функционируют 34 подвижных, восемь мобильных и более 1,1 тыс. стационарных пунктов обогрева и питания. Организованы дежурства автомобилей технической поддержки и тягачей, в которых задействованы 11,1 тыс. человек и 7,4 тыс. единиц техники.

Также ведется профилактическая работа: в частном секторе спасатели проверяют, как отапливаются дома, проводят дополнительные рейды на объектах ЖКХ, транспорта и инфраструктуры с проверкой оснащения и экипировки личного состава, готовности техники, резервов материальных средств и наличия расходных материалов.

В 2,5 тыс. школ в 10 регионах отменены занятия. В шести регионах школьники посещают 2,1 тыс. школ по усмотрению родителей. Также в некоторых регионах отменено междугородное автобусное движение.

Как прогнозируют синоптики, морозы до минус 50 градусов сохранятся в 18 регионах России до конца недели.