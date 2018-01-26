В московском МФЦ опровергают сообщения о признании однополого брака

В многофункциональном центре Москвы не подтвердили информацию о регистрации однополого брака.

Как говорится в сообщении, столичные центры госуслуг не предоставляют услугу по регистрации брака, а документы принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. "Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется", - отметили в МФЦ.

Ранее Евгений Войцеховский и Павел Стоцко сообщили, что в столичном МФЦ им поставили штампы в паспорт о заключении брака.

По словам Стоцко, у работника МФЦ "не дрогнул ни один мускул на лице". По словам мужчины, брак был заключен в Дании с соблюдением законодательств королевства. При этом молодожены предоставили фотографию свидетельства о браке, в котором указано, что брак зарегистрирован 4 января 2018 года за № 48805F48. Затем свидетельство заверили в МИД Дании.

После этого свидетельство было переведено на русский язык и заверено у нотариуса Люберецкого нотариального округа. В МФЦ сведения о браке Войцеховского и Стоцко внесли в реестр за номером 169.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил провести проверку в МФЦ и уволить сотрудника, который зарегистрировал однополый брак. Стоцко и Войцеховского народный избранник посоветовал "проверить на опасные заболевания" и "выгнать из страны", сообщает РБК.