Запрет обучения на русском языке нарушает конституцию Украины, - Венецианская комиссия

Новый закон Украины об образовании поставил русский язык в худшую ситуацию, чем языки меньшинств, потому что он отдельно упоминается в конституции. Об этом заявил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, сообщает "Европейская правда".

"Похоже, здесь есть проблемы с соблюдением конституции Украины, где отдельно упоминается о русском языке и не упоминается ни о каком другом. Поэтому юридически есть проблема с тем, что, по закону об образовании, русский язык оказался в худшей ситуации", - сказал Маркерт.

Согласно украинской конституции, "на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Маркерт отметил, что в отношении европейских языков решение может быть найдено, например с помощью новых законов, подзаконных актов, инструкций министерства.

"Но решать, какой должна быть схема преподавания, сколько должно быть часов преподавания и т.д. - это уже не вопрос к Венецианской комиссии", - заключил секретарь.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в октябре ПАСЕ в своей резолюции рекомендовала Украине внести правки в закон и вначале узнать мнение Венецианской комиссии. В декабре комиссия в своем заключении отметила, что Украине нужно пересмотреть запрет преподавания на русском языке.