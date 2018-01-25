Глава РПЦ призвал российских сенаторов придать особый статус многодетным семьям в стране

Сегодня особенно важны законы, поддерживающие материнство и детство, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских парламентских чтениях в Совете Федерации, пишет РИА "Новости".

Как отметил глава РПЦ, важно поддержать инициативы многодетных семей, выступающих за принятие закона, регулирующего их статус.

"Я думаю, что на эти воззвания людей, заботящийся о будущем многодетных семей, следовало бы обратить внимание и действительно оформить неким законом статус этих семей", - отметил патриарх.

Глава РПЦ сказал, что принятие закона "имело бы огромное символическое значение, и всему миру показало бы разницу в подходах - Россия заботится о будущем".