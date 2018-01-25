Россия может вернуться к выпуску пассажирского сверхзвукового самолета

Президент России Владимир Путин выступил с предложением создать пассажирскую версию Ту-160, об этом он заявил в ходе посещения Казанского авиазавода имени Горбунова - главе российского государства продемонстрировали семиминутный полет нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца "Ту-160М" "Петр Дейнекин", сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин считает, что такой пассажирский лайнер будет востребован в России с учетом дальности перелетов.

Российский лидер также поделился с сотрудниками предприятия своими воспоминаниями о полете на Ту-160 в 2005 году.

"Незабываемые ощущения, я тогда сказал, могу и сейчас повторить - как во сне. Летчикам в известной степени можно позавидовать", - отметил Владимир Путин.

Ту-160 - самый крупный и самый мощный военный сверхзвуковой самолет, способный преодолевать расстояние более 12 тыс. км на одной заправке.